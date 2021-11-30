Роками боровся за життя: у Німеччині помер ветеран АТО з Буковини

У Німеччині 29 листопада помер учасник АТО з Буковини Ігор Мацкуляк. Він тривалий час перебував там на лікуванні та переніс чимало важких операцій.

Про смерть побратима повідомив учасник бойових дій Вальтер Шеффер. За його словами, Мацкуляк був одним із перших військових Буковини, які пішли воювати на Донбас у 2014.

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Бійця поранили під час захисту аеропорту

Мацкуляк зазнав важкого поранення в живіт під час обстрілу Луганського аеропорту. Після цього військовий тривалий час лікувався в Україні, а останні кілька років – в Німеччині.

Пів року тому від раку померла його мама, а в серпні, у тата, який постійно перебував поруч з Ігорем, стався інфаркт (клінічна смерть), тато наразі перебуває в лікарні,

– додав Шеффер.

Потрібна допомога

Тіло померлого військовослужбовця мають перевезти з Німеччини в село Долиняни Чернівецької області. Це обійдеться у 2800 євро.

Втрати на Донбасі у 2021

Від початку 2021 року на передовій загинули щонайменше 75 українських військових. У листопаді вже 6 втрат.

До слова, у 2020 році Україна теж втратила близько 75 захисників.

Усіх небайдужих просять допомогти родині. Сестра бійця Мацкуляк Аліса Вікторівна – 4149 4993 9145 5621.

Текст поста Вальтера Шеффера:

Друзі, як я вже писав, сьогодні не стало нашого побратима Ігоря Мацкуляка.

Пів року тому від раку померла його мама, а в серпні, у тата, який постійно перебував поруч з Ігорем, стався інфаркт (клінічна смерть), тато наразі перебуває в лікарні.

Ігор останні кілька років перебував на лікуванні в Німеччині, де і помер. Зараз тіло потрібно перевезти на батьківщину, с. Долиняни Чернівецької області.

Вартість перевезення коштує 2800€. Прохання допомогти родині! 4149 4993 9145 5621 картка приват банку, рахунок сестри Мацкуляк Аліси Вікторівни.