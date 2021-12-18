Роками працював над образом, – Кива каже, що навмисно торкався себе в Раді

Ілля Кива вирішив пояснити свої скандальні дії. Наприклад – чому торкався своїх геніталій у парламенті. Нардеп стверджує, що у такий спосіб хотів привернути до себе увагу.

Політик каже, що упродовж багатьох років працював над відповідним образом. Все нібито для того, аби збільшити свою впізнаваність серед українців.

Читайте також Кива хоче скасувати акредитацію у Раді журналісту, який готує про нього розслідування​

Кива хоче "наповнити прізвище сенсом"

Нардеп запевнив, що має чіткий план, якого вже давно намагається дотримуватися. Його перший етап полягав у тому, аби "стати зрозумілим та впізнаваним" для суспільства. Натомість тепер скандальний політик має намір "наповнити своє відоме прізвище змістом".

Хайп мені потрібен був тільки для того, щоб мене знали. А як по-іншому? Інакше треба було б платити гроші, щоб залучати ЗМІ,

– переконаний Кива.

Що ще політик каже про свій образ

Політик вважає, що йому вдалося сформувати образ "вузької, твердолобої, нахабної, самовпевненої й самозакоханої людини". Каже, що цьому підігрувала, зокрема, і його зовнішність. "Подивіться на мене: яскрава широка щелепа, зламаний ніс, розбиті бровні дуги, лисий, міцний", – наголосив Кива. Й додав, що через до нього, мовляв, легко приклеїти ярлик "тупиці чи бика".

Мені був потрібен скандал, – Кива

Народний депутат запевнив, що для того, аби відповідати певному образу, він потребував скандальних ситуацій. Мовляв, саме тому були й маски Джокера, "поправлення члена" та псевдодзвінки Жиріновському.

Вся ця чехарда, яка дозволяла мені знаходитися завжди на перших позиціях в інформаційному полі країни,

– наполягав на своєму Кива.

Якими діями раніше відзначився нардеп