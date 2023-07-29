Свічки, фото та сльози: в Києві вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці

У Києві на Майдані Незалежності 29 липня відбулось вшанування пам'яті загиблих внаслідок теракту в колонії в Оленівці. Там Росія вбила понад 50 українських героїв, переважно азовців.

Трагедія відбулась у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли військові спали. Рік потому рідні та близькі зібрались у столиці, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв. Що там відбувалось – читайте у тексті 24 Каналу.

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Як рідні вшановували пам'ять загиблих Героїв

Рідні та близькі загиблих в Оленівці Героїв принесли на Майдан Незалежності фотографії загиблих військових, запалили свічки скорботи та пам'яті.



Рідні принесли фото загиблих в Оленівці Героїв / Фото Валентини Поліщук

Також Майдан фактично встелили прапорами України та стягами Організації українських націоналістів (ОУН).



Люди принесли прапори в пам'ять про загиблих в Оленівці / Фото Валентини Поліщук

Люди принесли плакат з написом "Азов", адже переважно азовців цинічно запланувала вбити Росія.



Росія цілеспрямовано зібрала азовців в одному бараку / Фото Валентини Поліщук

У тому бараці був поранений та вижив боєць бригади "Азов" Кирило Масалітін з позивним "Масло". Він у коментарі 24 Каналу пригадував, що адміністрація колонії 27 липня оголосила списки тих, кого переведуть у новий барак у промзоні колонії.

У нас було дві думки: або, можливо, на якийсь обмін, або переведуть до інших колоній… Було незрозуміло – велика дуже "партія", 200 людей. Це не вселяло надії,

– пригадував боєць.

У ніч з 28 на 29 липня їх підірвали. Військовий запам'ятав декілька вибухів та роботу ворожих "Градів". Коли вийшов на вулицю, то все горіло, всі кричали, жах, що відбувалося.



Росія цілеспрямовано вбила у бараці азовців / Фото Валентини Поліщук

Так, за рік Офіс Генерального прокурора ідентифікував тіла 41 загиблого.

Росія вбила понад 50 українських Героїв у Оленівці / Фото Валентини Поліщук

Загалом призначено 57 експертиз. Згідно з даними Служби безпеки України, ідентифікували 52 з 59 тіл.



Кремль вбив українських Героїв / Фото Валентини Поліщук

Досі рідні захисників шукають способів розслідувати теракт росіян та притягнути винних до відповідальності. Адже Росія порушила міжнародні конвенції, зокрема, й про захист військовополонених



Рідні намагаються розповідати світу про теракт в Оленівці / Фото Валентини Поліщук

Для цього родичі вбитих і постраждалих полонених об'єдналися в організацію Olenivka Families Community. Вони роблять все, що можуть, щоб розповісти про злочин Росії міжнародній спільноті.

Це потрібно для того, щоб провести належне розслідування і притягнути до відповідальності винних в масовій страті українських військовополонених.



Рідні вшанували пам'ять загиблих в Оленівці / Фото Валентини Поліщук



Приносили свічки навіть діти / Фото Валентини Поліщук



Досі не вдалось ідентифікувати всіх загиблих / Фото Валентини Поліщук

Служба безпеки України повідомила, що ще триває процес ідентифікації 7 тіл українських військових. Керівник 3-го управління Головного слідчого управління СБУ Сергій Шевченко пояснював, що в межах розслідування призначено понад 200 різних експертиз, зокрема судово-медичних, біологічних, вибухотехнічних та інших.



Досі не встановлені імена всіх загиблих / Фото Валентини Поліщук

Напередодні роковин трагедії, 25 липня 2023 року, очільник Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія збрехала, звинувативши Україну в обстрілі Оленівської колонії з американських реактивних установок HIMARS. За його словами, обставини трагедії досі незрозумілі.

Варто зауважити, що місія ООН щодо теракту в Оленівці працювала впродовж 5 місяців. Далі її розпустили.

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець 28 липня 2023 року закликав Організацію Об'єднаних Націй відновити місію щодо розслідування теракту в Оленівці.

Ми продовжуємо наполягати, щоб місія по трагедії в Оленівці була відновлена – Організацією Об'єднаних Націй, і щоб обов'язково представники цієї місії прибули в Україну,

– заявив Лубінець.