Тримав 2 чорних пакети з 1 мільйоном доларів, – у "Повернись живим" згадали 24 лютого 2022 року

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну мобілізувало не тільки сили оборони, а й громадянське суспільство. Благодійний фонд "Повернись живим" у день вторгнення почав працювати о 4 ранку.

Про це 24 Каналу розповів керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він поділився своїми спогадами про перший день повномасштабної війни.

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Емоції не на кожен день

Андрій Римарук розповів, як він вранці 24 лютого 2022 року йшов столицею з двома пакетами, в яких була кругленька сума.

Це був напевно єдиний день в моєму житті, коли я йшов центром столиці, озирався вже в напівозброєну столицю України й тримав в руках 2 чорних пакети, в яких був один мільйон доларів. Такі емоції не бувають кожного дня,

– сказав Римарук.

Керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" пригадав неймовірну кількість викликів, які були у 2022 році. У фонді порівняли суми зібраних коштів у 2021 та у 2022 році.

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За словами Римарука, у 2021 році фонд зібрав 22 – 24 мільйони гривень, а у 2022 році ця сума склала понад 6 мільярдів гривень. Він також розповів про "незвичні" закупівлі, які почав здійснювати фонд у 2022 році.

"Ніхто не очікував, що ми станемо напевно єдиним благодійним фондом у світі, який буде собі дозволяти купувати високоточні керовані ракети до байрактарів і сам комплекс TB2 разом з літаками й ракетами", – сказав Андрій Римарук.

Що змінилось за рік

Але закупівлі фонду не обмежувались Байрактарами. Окрім них, благодійники купували летальну зброю у вигляді мінометів, кулеметів та безліч іншого озброєння та техніки.

Ніхто не очікував, що ми будемо купувати летальну зброю – міномети, кулемети та багато чого іншого. Але все це є й ми розуміємо, чого не вистачає армії,

– зазначив Римарук.

Керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" додав, що благодійний фонд постійно перебуває на зв'язку з представниками ЗСУ та намагається аналізувати слабкі місця, щоб на випередження перекривати нішу для посилення армії.

Розповідаючи про різницю в роботі фонду зараз та торік, Римарук зазначив, що сама сутність роботи не змінилась, але значно збільшились масштаби. Тепер у фонді замість 26 людей працює майже 100, а колектив став більш компетентним та системним.

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