За 8 днів в оточенні знищив багато окупантів: на війні загинув захисник Роман Бойко

На жаль, Україна втрачає своїх найкращих доньок і синів у жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Так, прийшла сумна звістка про загибель Романа Бойко.

На рідну Сумщину на щиті повертається український хоробрий воїн Роман Бойко з позивним "Лютий". Про загибель Героя повідомив Олександр Курбатов, пресофіцер 128 бригади ТРО Дніпра, в якій служив воїн.

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Загинув на війні Герой із Сумщини Роман Бойко

За словами Олександра Курбатова, Роман Бойко прийшов на службу з травмами від попередньої служби та інвалідністю третьої групи. Чоловік служив в АТО. Аби вступити до війська він покинув роботу в Ізраїлі та повернувся в Україну.

Можливо ви чули про нього, бо десь мільйон триста тисяч переглядів було лише на одному з багатьох телеканалів, які знімали історію про те, як Роман потрапив на 8 днів в оточення. Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих орків і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію,

– зазначив Олександр Курбатов.

За вісім днів український захисник Роман Бойко знищив пів сотні російських військових, підбив танк.

"Півтора місяці тому Романа запрошували на якесь шоу, просили в студію, готові були приїхати. Він тоді був у госпіталі і йому казали, що з такими травмами, старими і набутими, варто списатися. Але хто тоді залишиться у війську, питав Роман. Він вирішив залишитися", – розповів пресофіцер 128 бригади ТрО.

На жаль, під час бою Роман загинув. У військового залишилась дружина та діти.

Побратими Романа Бойка просять підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України.

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висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низький уклін за його мужній подвиг. Вічна пам'ять!