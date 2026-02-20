Нині Дємурчієв допомагає керувати військами командувачу Роману Юрченку. Про всі деталі та злиті переписки повідомили журналісти-розслідувачі зі "Схем".

Що Дємурчієв казав про російську армію?

У своєму спілкуванні з командуванням генерал неодноразово підкреслював свою ненависть до армії та генштабу. За його словами, на фронт присилають непідготовлених солдатів, які одразу ж йдуть в бій та гинуть.

Він зазначив, що військові Росії лише отримують нагороди й нічого не роблять, а сам генерал хоче швидше втекти з армії.

Скриншоти злитих голосових повідомлень Дємурчієва. Увага – нецензурна лексика!

Окрім ненависті до своєї армії, генерал також підтримує катування та вбивства. Командувач 49 армії Південного військового округу Росії Михайло Кособоков надіслав йому відео з допитом розіп'ятого живого мишеняти, на що той схвально відреагував.

Окрім знущань з тварин, Дємурчієв також підтримує і катування над людьми. Він надсилав фотографії відрізаних людських вух своїй дружині та військовим товаришам, а також згадував про дитинство під час війни Росії з Чечнею, проводячи паралель із тим, що такі тортури застосовувалися і тоді.

Генерал часто кидав своїм друзям фото з надписом "Це не воєнний злочин, якщо тобі було весело". Під час спілкування зі співробітником ФСБ з позивним "Грєк", Дємурчієв пропонував йому "подарувати" одного з українських полонених. Він зазначив, що не мав часу на катування, тож доведеться віддати військового.

Журналісти "Схем" також намагалися телефонувати Дємурчієву, проте той, почувши про воєнні злочини, одразу кинув слухавку та заблокував контакти.

Що відомо про воєнні злочини росіян?