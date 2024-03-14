Гринкевичу продовжили запобіжний захід, але зменшили заставу

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання. Роман Гринкевич залишатиметься під вартою.

У четвер, 14 березня, суд залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому йому зменшили заставу до 469 мільйонів гривень.

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Що сказав прокурор

Прокурор Олександр Ливчук просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, бо Роман Гринкевич може переховуватися від слідства й суду та виїхати за кордон.

Батько Романа, Ігор Гринкевич прийняв рішення про створення злочинної організації. Роман був співорганізатором. Ігор уклав 23 договори з Міноборони на поставку військового одягу, тилового забезпечення, фуфайок, штанів, сорочок. Роман увійшов до злочинної організації і керував нею. Вони завдали матеріальної шкоди на суму у 934 мільйони гривень. Поки не проведено весь комплекс дій. Якщо Гринкевич не буде за стінами СІЗО, він буде знищувати докази, знищувати оригінали документів і буде впливати на свідків, водіїв, які перевозили товари,

– наголосив він.

Що сказали адвокати

Юристи Романа Гринкевича виступили проти продовження запобіжного заходу, строк якого спливає 17 березня. Його адвокати подали клопотання щодо допиту свідків, але отримали відмову від судді. Адже на цій стадії допит свідків не передбачається. Також представники Гринкевича у суді назвали підозру необґрунтованою та просили застосувати більш мʼякий запобіжний захід для нього.

Що сказав Гринкевич

На суді Роман Гринкевич заявив, що підозру вважає необґрунтованою. За його словами, засідання щодо апеляції на арешт не відбулися 6 разів. Він запевнив, що не ховатиметься від слідства. Також Гринкевич вважає, що його "закрили в СІЗО з нереально заставою". Крім цього, він поскаржився, що не має змоги висвітлити свою позицію.

Був факт, коли приїхало 3 машини з неналежним товаром, ми звернулись до турецької компанії. Є доказ, що власник турецької компанії приїжджав, помилки були виправлені. Зараз мобілізація, немає чим укомплектувати військових, але ДБР затримує наш товар. Нестикування за кількістю: як 40 чоловік рахували три тижні – і не було неточності, а ДБР за день порахували недостачу. Коли дізналися, що товар на складах, справу перекваліфікували на шахрайство,

– сказав Гринкевич.

Гринкевич наголосив, що товар був турецького виробництва. Він заявив, що "там був" і отримав всі сертифікати. Гринкевич просив суддю обрати йому запобіжний захід, який не буде пов'язаним з триманням під вартою.

Що цьому передувало