Герой України та командир бригади: біографія Романа Качура, керівника Академії сухопутних військ

Полковник Роман Качур 19 січня став начальником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військовий відомий своєю діяльністю командира 55-ї окремої артилерійської бригади та видатними бойовими заслугами на фронті.

Роман Качур також має звання Героя України та низку інших державних нагород. Біографію нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Роман Качур став начальником Академії сухопутних військ

Які віхи життя Романа Качура

З відкритих джерел відомо, що Роман Качур народився 25 вересня 1984 року у Сумах. У 2005 році він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії.

З 2014 до 2018 року перебував на посаді начальника артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади. З березня 2018 року по липень 2022 року був командиром 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".



Полковник Роман Качур, який очолить Національну академію сухопутних військ / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Полковник брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на Сході України. З початком повномасштабного вторгнення в Україну військ Росії 24 лютого 2022 відстоював територіальну цілісність на Донецькому напрямку.

Серед нагород у Романа Качура є звання Героя України та орден "Золота Зірка", яку військовий отримав у травні 2022 року. Також полковник є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького у всіх ступенях (у 2016-му та двічі у 2022 році).

Що відомо про призначення полковника в Академію сухопутних військ

Роман Качур очолив посаду начальника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного після звільнення попереднього керівника навчального закладу – генерала Павла Ткачука.

Зокрема, курсанти скаржилися на цькування, приниження та булінг. Також вони повідомляли про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.

Один із курсантів також говорив про те, що його відрахували з академії та погрожували відправити на фронт.

Зрештою в Академії сухопутних військ провели аудит, після чого і звільнили Павла Ткачука.

13 січня Володимир Зеленський розповів, що готується призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Свої кандидатури представили Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

Загалом було 5 кандидатур на посаду начальника Національної академії сухопутних військ:

бригадний генерал Сергій Баранов;

бригадний генерал Михайло Сидоренко;

полковник Євген Ласійчук;

полковник Олександр Бакулін;

полковник Роман Качур.

Проголосувати за кандидатів могли наші військові у застосунку Армія+. Саме голосування розпочалося 13 січня і протривало до 17 січня включно.

Уже 19 січня Володимир Зеленський повідомив, що за результатами голосування переміг полковник Роман Качур.

Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ,

– зазначив президент України.

Український лідер наголосив, що доручив Роману Качуру представити суспільству, що зміниться в академії, провести повноцінний аудит в освітньому закладі: і того, як він фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії.

Також Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову підписати наказ про призначення Качура на посаду керівника Академії сухопутних військ. За кілька хвилин Умєров підписав наказ про призначення.

Умєров також наголосив, що, окрім аудиту, основними завданнями Качура будуть також запровадження реформ у військовій освіті, а також підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів.

Відомо, що Зеленський вже мав особисту зустріч з Романом Качуром, на якій обговорювалися зміни у військовій освіті.



Президент зустрівся з Романом Качуром та Павлом Палісою / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Що казав Роман Качур про війну та свою військову діяльність

За свою військову діяльність Роман Качур дав не так багато інтерв'ю журналістам. В одному з них полковник заявив, що ще з дитинства мріяв займатися військовою справою.

З дитинства мріяв займатися справжньою чоловічою роботою. Родом я із Сумщини, тому особливо обирати не доводилося – славетний Сумський інститут ракетних військ і артилерії! До військової служби готувався ще зі школи – як морально, так і розумово й фізично. Навчання в інституті закінчив на "відмінно",

– розповів він.

Качур підкреслив, що його улюблена справа та рід занять збігається із професійною діяльністю. Тому жодних труднощів на службовому шляху не відчував.

В інтерв'ю полковник наголосив, що його найбільша мрія – перемога у війні з Росією. Під час іншої розмови військовий розповів, що вже після перемоги він особисто буде готуватися до війни.

"Тому що це наша професія – бути завжди готовими до захисту Батьківщини", – сказав Качур.

Ще в одному інтерв'ю Роман Качур поділився секретом, як працює з особовим складом. Він наголосив, якщо ти є авторитетом для особового складу, заряджаєш його, є прикладом, якщо люди розуміють, до чого йдуть, і бачать цей шлях, то результат буде високим.