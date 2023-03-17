Виховував лише дідусь: на Тернопільщині попрощалися з 19-річним воїном Романом Корчемним

На війні в Україні загинув уродженець села Стіжок Тернопільської області Роман Корчемний. Йому було лише 19 років.

Українського Героя поховали 16 березня. Він добровільно захищав свою країну.

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Що відомо про загиблого воїна

Роман Корчемний загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу Білогорівки, що на Донеччині. 19-річного захисника виховував дідусь, бо його мама померла, коли йому було 16 років.

У січні 2023 року Роман добровільно став на захист України та був прийнятий на військову службу за контрактом до Збройних Сил.

На площі Героїв Майдану священники відправили панахиду за загиблим. Траурний кортеж рушив до Стіжка, де вздовж дороги від Шумська загиблого Героя зустрічали на колінах місцеві мешканці.

16 березня в Шумській громаді було оголошено днем жалоби.

Прощання з Романом Корчемним / фото Шумська громада

Українські Герої, які загинули на фронті

висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого Героя. Світла пам'ять!