"Піду в Росію, а потім напишу листа про відрядження": нардеп Костенко звернувся до Стефанчука
Джерело:Роман Костенко
Роман Костенко неочікувано звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Народний депутат від партії "Голос" жартівливо повідомив про виконання бойового завдання у Росії.
Так, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки записав відео на кордоні із Росією. Ймовірно, мовиться про виконання бойового завдання у Курській області країни-агресорки.
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Що сказав Костенко у зверненні до Стефанчука
Роман Костенко у гумористичному стилі повідомив, що наразі виконує бойову місію на кордоні з Росією. У відео народний обранець звернувся до Руслана Стефанчука і нібито перепросив за те, що не повідомив його про свою закордонну поїздку.
Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте вже, що без дозволу. Але все-таки піду туди разом із нашими Силами оборони. А потім вже напишу лист про відрядження,
– сказав секретар комітету з нацбезпеки і оборони.
Костенко у жартівливій формі повідомив Стефанчука про "закордонне відрядження" у Росію / Відео з фейсбуку Романа Костенка
Костенко наголосив, що попрацює у "закордонному відрядженні", а потім одразу повернеться.
У коментарях під відео Руслан Стефанчук відповів на звернення народного депутата. Спікер українського парламенту побажав удачі Костенку.
Романе, з Богом. Туди можна і без відрядження. Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо,
– написав очільник Верховної Ради.
У мережі також підтримали вчинок Романа Костенка, закликали його бути обережним, а також подякували за позицію, за захист нашої країни, за мужність і боротьбу.
До слова, раніше секретарю комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 6 березня скасували відрядження на Мюнхенську конференцію з безпеки. За словами Костенка, перед самим потягом йому сказали "вибачте" і не пустили за кордон.