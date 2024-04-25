Без батька залишилися двоє дітей: на війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич

Війна продовжує забирати найкращих синів та дочок України. На фронті загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич.

Життя воїна обірвалося під час мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області. Про смерть Героя повідомили у Сокальській міській раді.

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Загинув Роман Панькевич

З сумом повідомляємо, що 19 квітня 2024 року в результаті мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області загинув наш захисник Панькевич Роман Зіновійович, 1980 року народження, житель міста Сокаль,

– повідомили у мерії.

Там розповіли, що Роман був стрільцем-гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

Загиблий Герой Роман Панькевич / Фото з Facebook

Побратим загиблого воїна Микола Коханівський розповів, що у Романа залишилися двоє дітей та дружина. Також він зазначив, що Герой ще з 2014 року захищав Україну від російських окупантів, він був бійцем добробату ОУН.

Він додав, що Роман був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, онуком повстанця.

Прощання із воїном відбудеться 26 квітня о 12:00 у Сокалі на Львівщині, у греко-католицькому храмі Святих Петра та Павла.

Вони віддали життя за Україну

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва 19 квітня попрощалися з Павлом Петриченком. Він був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і займався аеророзвідкою. Він був засновником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організовував акції на підтримку Сергія Стерненка та був активним учасником Євромайдану.

На фронті загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він приєднався до лав ЗСУ у 2023 році. Життя Бакликова обірвалося поблизу Новобахмутівки Покровського району Донецької області.

28 березня під час запеклих боїв на околицях села Терни Краматорського району, Донецької області загинув воїн з Рогатина Тарас Пришляк. У лавах 71-ї окремої єгерської бригади захисник пройшов бої за Ірпінь, Чернігів і Бахмут.

також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.