У Чернівецькому ТЦК прокоментували допис про утримання колишнього бойового медика Замрія

У Чернівецькому ОТЦК висловилися про допис колишнього бойового медика Романа Замрія про його незаконне затримання працівниками ТЦК на Буковині. Представники центру комплектування зазначили, що перевірять факти, які виклав "Йода".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

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Що сказали у ТЦК про допис Замрія

У Чернівецькому ОТЦК заявили, що 4 червня, в другій половині дня Романа Замрія зупинили на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів. Далі його запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

Права на відстрочку військовозобов'язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби,

– мовиться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що в приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП, не підвальному, Замрій перебував, очікуючи на відправлення.

"З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону", – написали у центрі комплектування.

Там також зауважили, що 5 червня військовозобов'язаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня Роман Замрій прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – ці факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб,

– наголосили у Чернівецькому ОТЦК.

Додаткову інформацію щодо випадку з утримуванням "Йоди" представники ТЦК обіцяли надати згодом.

До слова, Роман Замрій писав, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області, а також тримали 3 дні без їжі та води, попри наявність відстрочки від служби. Колишній бойовий медик порівняв умови утримання у ТЦК з полоном у Росії.