Романа Гринкевича затримали: Офіс генпрокурора просить про арешт з півмільярдною заставою
Джерело:"РБК-Україна"
Романа Гринкевича 22 січня затримали під час спроби незаконно покинути Україну. Прокурори просять Печерський суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу.
Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі розповіла, що прокурор вніс на розгляд до столичного суду клопотання. У ньому просить обрати запобіжний захід Роману Гринкевичу.
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Хочуть відправити під варту
Романа Гринкевича хочуть відправити під варту. Також прокурори вимагають, щоб він, якщо і міг вийти під заставу, то її розмір має бути 500 мільйонів гривень.
Також Надія Максимець зазначила, що судовий процес мав розпочатися о 19:30 22 січня. 24 Канал слідкує за перебігом подій, щоб сповістити вас про те, що ж обрали у Печерському суді Києва.
Звернімо увагу, що правоохоронці затримали Романа Гринкевича близько 06:50 22 січня. В офіційному розшуку син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича перебував з 18 січня. У ДБР додали, що Гринкевича-молодшого застримали під час спроби перетнути кордон.
В місті Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг,
– мовиться у повідомленні.
Головне про справу Гринкевичів
- Так, львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу, а також ще чотирьом членам злочинної організації, зокрема його синові Романові, оголосили про підозри.
- Дані слідства свідчать про те, що Гринкевичі спільно зі своїми компаніями завдали держбюджетові збитків на майде 1 мільярд гривень. Серед іншого – їх викрили на оборудці, пов'язаній із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.
- Відомо, що 29 грудня 2023 року затримали Ігоря Гринкевича. Сталося це під час спроби дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.
- Тоді львівський бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів, щоб посприяли поверненню його майна, вилученого під час розслідування у підконтрольних йому компаній.
- За наявною інформацією, Гринкевичам вдалося з Міноборони укласти 210 контрактів. Майже усі договори розірвали, коли стало відомо про корупційні схеми. Чинним залишаєтся лише один контракт, який передбачає постачання харчів військовим на Миколаївщині та Херсонщині.