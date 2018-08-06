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Романчук здобув другу медаль на чемпіонаті Європи-2018 з плавання

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Михайло Романчук
Михайло Романчук

Український плавець Михайло Романчук став срібним призером чемпіонату Європи з літніх видів спорту на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Михайло поступився 0,73 секунду німцеві Флоріану Веллброку, але випередив свого давнього суперника італійця Грегоріо Палтренєрі. Ще один представник України Сергій Фролов став сьомим.

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Зазначимо, що результат Михайла – 14.36,88 – новий національний рекорд України. Попереднє досягнення теж належало йому. На минулорічному чемпіонаті світу в Будапешті він теж виграв срібло, поступившись лише Палтренєрі, з результатом на 26 сотих секунди гірше.

Нагадаємо, що це вже друга медаль Романчука на цим змаганнях. Першу медаль українець завоював 3 серпня. Михайло випередив усіх суперників на дистанції 400 метрів вільним стилем і завоював золото.

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Теги: Новини спорту плавання
Джерело: 24 Канал
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