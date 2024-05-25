Генерал-лейтенант у відставці вказав на важливий результат ударів по авіабазах росіян у Криму

Україна продовжує працювати по військових об'єктах росіян в тимчасово окупованому Криму. Такі удари потрібно регулярно завдавати.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що потрібно і надалі продовжувати бити по аеродромах окупантів.

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Україна має можливості завдавати такі удари, зокрема, й балістичними ракетами ATACMS. Вони дозволяють як знищувати особовий склад ворога, так слабоброньоване озброєння.

Окупанти вже метушаться

Як наголосив Романенко, під удари потрапляють літаки ворога, радіолокаційні станції, зенітні ракетні комплекси тощо. Це зменшує бойовий потенціал росіян. Вже була інформація, що після послідовних ударів окупанти намагаються розосередити свій хаб у Джанкої.

Вже є рух на Джанкойському аеродромі. Це такий собі хаб, де базуються і вертольоти, і літаки. Є і місця з паливно-мастильними матеріалами, озброєнням. Вони починають розподіляти літальні апарати по інших аеродромах. Також пробують відновити старі аеродроми біля Феодосії та Керчі. Це відбувається у складних умовах. Потребує багато грошей та часу,

– зауважив Романенко.

Загалом такі удари б'ють по бойових можливостях росіян. А Україна демонструє, що готова безперервно тиснути на загарбників у тимчасово окупованому Криму.

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