Командири не здатні приструнити ув'язнених: в російській армії наростають конфлікти
Росія вже давно залучає до армії зеків. Це провокує ще більші конфлікти з командуванням.
Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що в принципі сильної різниці між мобілізованими та контрактниками, які не сиділи в тюрмі, та зеками – немає.
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Переважно це одні й ті ж самі люди. Вони жили в тих самих регіонах з жахливими умовами та без жодних перспектив.
Мобілізовані та контрактники з волі мало чим відрізняються від зеків. Це – люди з незначною освітою, які жили в регіонах, де немає соціальних ліфтів. Єдине, що люди не з тюрми – трішки більше соціалізовані. В зеків є більше негативного досвіду,
– розповіла Романова.
При цьому окупантів, які не були в тюрмі, часто кидають в підрозділи зеків. Це стається тоді, коли хтось "проштрафиться".
Є проблеми з командуванням
Як наголосила Романова, і в мобілізованих та контрактників, і в зеків є проблеми з командуванням. Вони всі скаржаться на офіцерський склад.
Всі кажуть, що є проблеми щодо взаємодії з командирами. Особливо із зеками. Командири не можуть знайти з ними спільної мови. Вони не здатні приструнити ув'язнених,
– сказала Романова.
Цікаво, що в Росії є тенденція, коли впливові зловмисники йдуть до армії. Вони стають командирами та перетягують до себе своїх людей.
Втрати Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 500 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7650 російських танків, 14786 бойових броньованих машин, 12929 артилерійських систем, 1082 реактивні системи залпового вогню, 814 засобів ППО, 356 літаків, 326 гелікоптерів тощо.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував наступ окупантів на Харківщині. Він сказав, які були втрати росіян на цьому напрямку.
- Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував ефективність морських дронів. Ця техніка допомогла знищити третину бойового потенціалу Чорноморського флоту Росії.