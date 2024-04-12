Розмір застави зменшили: Гринкевич зустріне Великдень за ґратами

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича. Однак суд зменшив суму застави за підозрюваного.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Андрія Гуджала. Попереднього разу Гринкевичу також продовжили перебування під вартою на два місяці, а також зменшили заставу. Тоді сума становила 469 мільйонів гривень.

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Продовжено заставу

Печерський суд Києва 12 квітня продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Суд постановив, що він перебуватиме під вартою ще два місяці. Водночас також підозрюваному зменшили розмір застави на сто мільйонів – до 393 мільйонів гривень.

Андрій Гуджала повідомив клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори.

Що відомо про справу Гринкевичів