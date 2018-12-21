Роналду продає розкішний особняк у Манчестері: фото зсередини
Зірка італійського "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду вирішив позбудись свого елітного маєтку в англійському графстві Чешир.
Футболіст виставив на продаж будинок, який придбав неподалік від Манчестера у 2006-му році. У цей час він саме грав за "Манчестер Юнайтед".
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Тоді за нескромну нерухомість футболіст заплатив понад 3,85 мільйонів фунтів стерлінгів.
Триповерховий особняк, розташований у місті Олдерлі-Едж у графстві Чешир (Англія).
Маєток Роналду в Англії виставлений на продаж
Зараз маєток Роналду можна придбати за 3,25 мільйона фунтів.
Інтер'єр будинку Роналду біля Манчестера
Окрім 6 спалень, в особняку також можна поплавати у закритому басейні, поніжитись у джакузі, потренуватись у персональному спортзалі і розслабитись в домашньому кінотеатрі.
В маєтку Роналду біля Манчестера є власний басейн
Раніше у мережі з'явились фото шикарного маєтку Роналду в італійському Турині.