Роналду продає розкішний особняк у Манчестері: фото зсередини

Зірка італійського "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду вирішив позбудись свого елітного маєтку в англійському графстві Чешир.

Футболіст виставив на продаж будинок, який придбав неподалік від Манчестера у 2006-му році. У цей час він саме грав за "Манчестер Юнайтед".

Читайте також: В гостях у Бйорк: як виглядає будинок співачки у Брукліні

Тоді за нескромну нерухомість футболіст заплатив понад 3,85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Триповерховий особняк, розташований у місті Олдерлі-Едж у графстві Чешир (Англія).



Маєток Роналду в Англії виставлений на продаж

Зараз маєток Роналду можна придбати за 3,25 мільйона фунтів.



Інтер'єр будинку Роналду біля Манчестера

Окрім 6 спалень, в особняку також можна поплавати у закритому басейні, поніжитись у джакузі, потренуватись у персональному спортзалі і розслабитись в домашньому кінотеатрі.



В маєтку Роналду біля Манчестера є власний басейн

Раніше у мережі з'явились фото шикарного маєтку Роналду в італійському Турині.