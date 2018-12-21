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      Роналду продає розкішний особняк у Манчестері: фото зсередини

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      Зірка італійського "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду вирішив позбудись свого елітного маєтку в англійському графстві Чешир.

      Футболіст виставив на продаж будинок, який придбав неподалік від Манчестера у 2006-му році. У цей час він саме грав за "Манчестер Юнайтед".

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      Тоді за нескромну нерухомість футболіст заплатив понад 3,85 мільйонів фунтів стерлінгів.

      Триповерховий особняк, розташований у місті Олдерлі-Едж у графстві Чешир (Англія).

      Роналду особняк Англія
      Маєток Роналду в Англії виставлений на продаж

      Зараз маєток Роналду можна придбати за 3,25 мільйона фунтів.

      будинок Роналду Манчестер Англія
      Інтер'єр будинку Роналду біля Манчестера

      Окрім 6 спалень, в особняку також можна поплавати у закритому басейні, поніжитись у джакузі, потренуватись у персональному спортзалі і розслабитись в домашньому кінотеатрі.

      будинок Роналду Англія Манчестер
      В маєтку Роналду біля Манчестера є власний басейн

      Раніше у мережі з'явились фото шикарного маєтку Роналду в італійському Турині.

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      Теги: Футбол Великобританія Новини нерухомості Новини нерухомості світу Фотоновини Кріштіану Роналду Зіркова нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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