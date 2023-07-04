Росатом фактично підтвердив, що Росія планує скоїти теракт на ЗАЕС

Російські загарбники вкотре звинуватили Україну у підготовці теракту на Запорізькій АЕС, яку вони ж самі окупували та замінували. Цього разу поширювати вони брехню доручили представнику "Росатома".

Цього разу звинувачення України у підготовці "атаки" на ЗАЕС пролунали з боку окупанта на ім'я Ренат Карчаа. Це радник гендиректора російського концерну "Росенергоатом".

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Що нового вигадали окупанти

Загарбники вигадували різні версії нібито теракту з боку України. Серед абсурдних варіантів навіть була атака дронами. Цього разу загарбники презентували, ймовірно, найдивнішу версію, де у їхній хворій уяві Київ "планує" вдарити "ядеркою" по ядерному об'єкту.

Україна вночі 5 липня має намір ударити по ЗАЕС ракетою "Точка-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами,

– сказав Карчаа.

За його словами, ці радіоактивні відходи буцімто були вивезені з Південноукраїнської АЕС, що на Миколаївщині.

На жаль, Росія полюбляє цинічно звинувачувати інші країни у тому, що робила сама або планує зробити. Через це дійсно може існувати загроза теракту на окупованій росіянами ЗАЕС. Але не з боку України, а з боку країни-агресорки.

Хто такий Карчаа

Ренат Карчаа – це експерт-приматолог та колишній директор НДІ експериментальної приматології на базі мавпячого розплідника в Сухумі. Він відомий тим, що його звинуватили у продажу наукового архіву інституту.

Окрім цього радник гендиректора "Росенергоатома" не так давно "засвітився" у медійному просторі. Це саме він намагався прикрити інших окупантів, що обстріляли ЗАЕС перед візитом Міжнародного агентства з атомної енергії. Карчаа с серйозним виразом обличчя розповідав інспекторам МАГАТЕ, що то не загарбники поцілили по території станції, а це просто ракета розвернулася на 180 градусів перед ударом.

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