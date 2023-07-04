Росатом фактично підтвердив, що Росія планує скоїти теракт на ЗАЕС
Російські загарбники вкотре звинуватили Україну у підготовці теракту на Запорізькій АЕС, яку вони ж самі окупували та замінували. Цього разу поширювати вони брехню доручили представнику "Росатома".
Цього разу звинувачення України у підготовці "атаки" на ЗАЕС пролунали з боку окупанта на ім'я Ренат Карчаа. Це радник гендиректора російського концерну "Росенергоатом".
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Що нового вигадали окупанти
Загарбники вигадували різні версії нібито теракту з боку України. Серед абсурдних варіантів навіть була атака дронами. Цього разу загарбники презентували, ймовірно, найдивнішу версію, де у їхній хворій уяві Київ "планує" вдарити "ядеркою" по ядерному об'єкту.
Україна вночі 5 липня має намір ударити по ЗАЕС ракетою "Точка-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами,
– сказав Карчаа.
За його словами, ці радіоактивні відходи буцімто були вивезені з Південноукраїнської АЕС, що на Миколаївщині.
На жаль, Росія полюбляє цинічно звинувачувати інші країни у тому, що робила сама або планує зробити. Через це дійсно може існувати загроза теракту на окупованій росіянами ЗАЕС. Але не з боку України, а з боку країни-агресорки.
Хто такий Карчаа
Ренат Карчаа – це експерт-приматолог та колишній директор НДІ експериментальної приматології на базі мавпячого розплідника в Сухумі. Він відомий тим, що його звинуватили у продажу наукового архіву інституту.
Окрім цього радник гендиректора "Росенергоатома" не так давно "засвітився" у медійному просторі. Це саме він намагався прикрити інших окупантів, що обстріляли ЗАЕС перед візитом Міжнародного агентства з атомної енергії. Карчаа с серйозним виразом обличчя розповідав інспекторам МАГАТЕ, що то не загарбники поцілили по території станції, а це просто ракета розвернулася на 180 градусів перед ударом.
Володимир Зеленський першим попередив про можливий російський теракт на ЗАЕС
- Президент України поділився даними, отриманими, від ГУР МО, ще 22 червня. Потім Зеленський заявив, що російські окупанти можуть дистанційно підірвати Запорізьку АЕС.
- Наприкінці червня країна-агресорка скликала Радбез ООН. Постійний представник Росії Василь Небензя поширив в Раді безпеки листа з "обіцянкою", що Росія нібито не планує підривати Запорізьку АЕС.
- Але після цього в МЗС Росії звинуватили Україну у буцімто підготовці теракту на станції. Це абсурдне звинувачення зробила Марія Захарова.
- Нещодавно у Генштабі ЗСУ попередити про можливу провокацію від росіян. Там заявили, що на енергоблоках знайдено предмети, які схожі на вибухівку.
- Секретар РНБО Олексій Данілов не так давно заявив, що можливий теракт окупантів на ЗАЕС буде прирівняний до застосування ядерної зброї.