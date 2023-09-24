Частина "спадку Пригожина": для чого Путін посилює Росгвардію
У Росгвардії можуть з'явитися добровольчі формування, що означатиме її посилення оснащенням і людськими ресурсами. Зокрема, на це вплинула ситуація з вагнерівцями, через яких на території Росії зростає рівень злочинності.
Сьогодні за Росгвардію відповідає Віктор Золотов, який є давнім прибічником Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що, коли Путін ще не був президентом Золотов відповідав за переговори з бандитськими формуваннями.
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Чому посилюють Росгвардію
Ніхто не планував, що Євгєній Пригожин посвариться з Сєргєєм Шойгу, виведе вагнерівців з фронту та розпустить в'язнів по домах. Відтак сьогодні Золотов, окрім того, що курує відносини Путіна з Чечнею й кадирівцями, також взяв на себе частину "спадку Пригожина".
Ситуація зі звільненими в’язнями досить складна, адже їх багато і вони скоюють нові злочини. Через це їх різними способами намагаються забрати з території Росії. Багато хто знову потрапляє в тюрму, а звідти далі на фронт.
Другий вихід – це Росгвардія, яка з великою охотою вербує колишніх в'язнів. Там їх направляють на роботу не всередину Росії, а на окуповані території. Тому й добровільно, і примусово їх витягуватимуть з Росії,
– сказала Ольга Романова.
Голова благодійного фонду "Русь сидящая" пояснила, чому посилюють Росгвардію: дивіться відео
Які вигоди отримає Росгвардія від ПВК
Головне завдання Росгвардії – розгін незадоволених і протестувальників. Золотов вирішив "склонувати" ПВК уже зі своїх сил, для того, щоб долучити туди людей, які не мають роботи на окупованих територіях. Формат ПВК для них близький і зрозумілий.
Також це стане ще однією можливістю організовувати корупційні схеми.
Зараз приватні військові компанії зобов'язані укладати контракти з Міноборони, а це означає не тільки "клятву вірності", але й також постачання патронів, снарядів, продовольства, амуніції. Це тендери, бюджетні гроші й всім добре відоме "пиляння" коштів ще й на війні,
– зауважила Романова.
Росгвардія вербує вагнерівців: що відомо
- Повідомлення про набір до Росгвардії почали з'являтися у закритих чатах родичів бойовиків ПВК наприкінці літа 2023 року. Одна з росіянок повідомила журналістам, що її близькій людині вдалося потрапити до Росгвардії лише тому, що "стаття була не тяжка".
- Аналітики американського Інституту вивчення війни також повідомляли, що Росгвардія, ймовірно, вербує раніше ув'язнених колишніх найманців ПВК "Вагнера". Це робиться з метою формування резерву. Крім цього, контролюючи вагнерівців, буде можливість зміцнити внутрішню безпеку після заколоту.
- У Росгвардії сьогодні є авіація, танки, бронетехніка та вогнемети. Вона налічує понад 300 тисяч осіб і може придушити будь-який протест, який існує всередині Росії.