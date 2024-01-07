Кремль укріплює Росгвардію: британська розвідка розповіла, як це відбувається

Розвідка Великої Британії повідомляє про зміцнення Росгвардії ворожої держави. Кремль укріплює загони новими підрозділами та важчим озброєнням.

Згідно з оглядом Міністерства оборони Великої Британії за 7 січня, Росгвардія Росії активно збільшує свої ресурси та особовий склад. Це відбувається на тлі внутрішньо-політичних процесів всередині ворожої держави, спричинених війною проти України.

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Підсилення Росгвардії новими підрозділами

У Лондоні згадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії були включені підрозділи ПВК "Вагнер", а з 3 січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

Водночас Росія працює над розформуванням угруповання "Каскад", яке спеціалізується на безпілотних літальних апаратів. Вона хоче підпорядкувати його частини саме Росгвардії.

Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії – 24 Канал) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності,

– йдеться в огляді.

Важливо, що в липні 2023 року Держдума Росії надала Росгвардії право використовувати важче озброєння, що, за словами британських аналітиків, може значно посилити її військовий потенціал.

З огляду на ці зміни, розвідка Великої Британії припускає, що Росгвардія стане більш активною у внутрішніх та зовнішніх операціях Кремля.

Головна проблема росіян

У звіті за 6 січня міноборони Великої Британії назвало головну проблему росіян, через яку їхні операції на фронті не мають успіху.

Як стверджують розвідники, невдачі окупантів спричинені їхньою нездатністю встановити перевагу в повітрі: "Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", – написали у Лондоні.

Водночас Україна продовжує знищувати літаки, які ворог застосує у війні проти Збройних Сил та цивільного населення. Скажімо, нещодавно було ліквідовано Силами оборони 3 літаки Су-34 на Півдні.

Зазначені кроки Росії загалом вказують на стратегічне прагнення зміцнити свої сили внутрішньої безпеки, що може бути пов'язано з підготовкою до подальших військових дій або зміцненням контролю над власним населенням у період військових провалів.