Ворог обстріляв об'єкти Укрзалізниці у Дніпрі та області: над усуненням наслідків працюють

Росія вдарила по Дніпру та області ракетами. Під ударом опинились і об'єкти Укрзалізниці. У місті не працював вокзал.

Росія вночі проти 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації. Зокрема, ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.

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Зміна маршрутів, затримка потягів

У компанії повідомили, що є поранені серед залізничників, їм надають медичну допомогу. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформацію про загиблих уточнюють.

Робота вокзалу станції Дніпро відновлена.

Пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро,

– мовиться в повідомленні.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Затримка приблизно пів години. Потяги, що курсують до Запоріжжя, будуть їхати туди в об'їзд. Крім цього, пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс.

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