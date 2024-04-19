Ворог обстріляв об'єкти Укрзалізниці у Дніпрі та області: над усуненням наслідків працюють

19 квітня 2024, 09:53
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Росія вдарила по Дніпру та області ракетами. Під ударом опинились і об'єкти Укрзалізниці. У місті не працював вокзал.

Росія вночі проти 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації. Зокрема, ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.

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Зміна маршрутів, затримка потягів

У компанії повідомили, що є поранені серед залізничників, їм надають медичну допомогу. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформацію про загиблих уточнюють.

Робота вокзалу станції Дніпро відновлена.

Пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро,
– мовиться в повідомленні.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Київ – Запоріжжя.

Затримка приблизно пів години. Потяги, що курсують до Запоріжжя, будуть їхати туди в об'їзд. Крім цього, пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці

  • Вибухи в Дніпрі пролунали декілька разів. Зокрема, о 5:10, 5:13, 5:19 люди чули серію гучних звуків.
  • Відомо, що у місті та області є щонайменше 2 загиблих.
  • Загалом, попередньо, 8 загиблих та 25 поранених. Крім цього, ️у Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Відомо, що одна 8-річна дитина загинула. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.
Автор: Вікторія Кульженко