Ворог обстріляв об'єкти Укрзалізниці у Дніпрі та області: над усуненням наслідків працюють
Росія вдарила по Дніпру та області ракетами. Під ударом опинились і об'єкти Укрзалізниці. У місті не працював вокзал.
Росія вночі проти 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації. Зокрема, ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.
Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот
Зміна маршрутів, затримка потягів
У компанії повідомили, що є поранені серед залізничників, їм надають медичну допомогу. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформацію про загиблих уточнюють.
Робота вокзалу станції Дніпро відновлена.
Пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро,
– мовиться в повідомленні.
Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- №38 Київ – Запоріжжя,
- №80 Львів – Дніпро,
- №120 Київ – Запоріжжя.
Затримка приблизно пів години. Потяги, що курсують до Запоріжжя, будуть їхати туди в об'їзд. Крім цього, пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці
- Вибухи в Дніпрі пролунали декілька разів. Зокрема, о 5:10, 5:13, 5:19 люди чули серію гучних звуків.
- Відомо, що у місті та області є щонайменше 2 загиблих.
- Загалом, попередньо, 8 загиблих та 25 поранених. Крім цього, ️у Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Відомо, що одна 8-річна дитина загинула. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.