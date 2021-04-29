Росія перед вторгненням в Україну в 2014 році теж заявляла про "відведення військ", – США

Делегація Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ відреагувала на заяви Росії про відведення військ від українських кордонів. Дипломати заявили, що у 2014 році перед вторгненням в Україну Кремль вже робив аналогічні заяви.
Джерело:Місія США в ОБСЄ
У США заявивли, що повне виведення російських військ з окупованих українських територій було б довгоочікуваною подією. Водночас там наголосили, що будуть пильно стежити за ситуацією та діями російської держави.
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Делегація США також закликала Кремль утриматися від будь-яких агресивних дій у майбутньому. Також її представники наголосили на необхідності зробити кроки для зменшення напруженості поблизу українських кордонів.
Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви у 2014 році, незадовго до початку семирічної агресії, США будуть пильно стежити за ситуацією,
– мовиться у заяві.
У США також зазначили, що перебуватимуть у тісному контакті з українськими колегами, іншими партнерами та з країнами НАТО.
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Ситуація на Донбасі: коротко
- У березні 2021 року Росія почала активно стягувати свої війська та зброю до кордону з Україною та в тимчасово окупований Крим.
- Водночас на Донбасі збільшилась й кількість обстрілів. Від початку 2021 року вже загинули 38 українських захисників.
- У Росії заявили, що з 23 квітня почнуть відводити війська з України у пункти постійної дислокації.
- Згодом міжнародні розслідувачі повідомили, що техніка 41 армії Росії залишиться біля українського кордону.