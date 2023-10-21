У Кривому Розі вночі знову лунали вибухи: є влучання у промисловий об'єкт

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом знову опинився Кривий Ріг.

Вночі 21 жовтня в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту дронами-камікадзе та ракетами.

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Обійшлося без постраждалих

Окупанти поцілили у об'єкт промислової інфраструктури. На місці зайнялась пожежа, проте її оперативно загасили.

Минулося без загиблих та постраждалих,

– мовиться в повідомленні.

Ворог також атакував Кривий Ріг напередодні ввечері. Тоді росіяни влучили по дачному кооперативу. Є інформація про загиблого. За уточненими даними, тоді внаслідок обстрілу пошкодили три будинки.

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