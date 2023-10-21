У Кривому Розі вночі знову лунали вибухи: є влучання у промисловий об'єкт
21 жовтня 2023, 08:03Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом знову опинився Кривий Ріг.
Вночі 21 жовтня в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту дронами-камікадзе та ракетами.
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Обійшлося без постраждалих
Окупанти поцілили у об'єкт промислової інфраструктури. На місці зайнялась пожежа, проте її оперативно загасили.
Минулося без загиблих та постраждалих,
– мовиться в повідомленні.
Ворог також атакував Кривий Ріг напередодні ввечері. Тоді росіяни влучили по дачному кооперативу. Є інформація про загиблого. За уточненими даними, тоді внаслідок обстрілу пошкодили три будинки.
Росія атакує Україну: останні новини
- Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вночі проти 21 жовтня ворог знову атакував нашу державу дронами та ракетами. Під час нічної атаки росіяни застосували керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
- 19 жовтня Росія атакувала Вовчанськ, внаслідок чого почалася пожежа. Загарбники поцілили у приватне подвір'я. Обстріл вели з артилерії. Вогонь охопив площу 350 квадратних метрів – горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. Рятувальники оперативно загасили полум'я.
- У середу ввечері, 18 жовтня, повітряна тривога пролунала у східних та південних областях. Згодом з'явилась інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Згодом голова ОВА Сергій Лисак проінформував, що зафіксовано вибухи саме в Павлограді, та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.