Росіяни підірвали дорогу на Чернігівщині: військовий експерт сказав, навіщо це окупантам

Російські окупанти на кордоні України, Білорусі та Росії у Чернігівській області підірвали дорогу. Ворог зробив це, адже боїться дій російських добровольців з легіону "Свобода Росії" та РДК.

Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, для боротьби із добровольцями Росія намагалась залучити поліцейські підрозділи під керівництвом ФСБ.

До теми Бояться танків ЗСУ: окупанти підірвали дорогу на стику кордонів України, Росії і Білорусі

Підрозділи відмовились штурмувати РДК

Катков зазначив, що легіон "Свобода Росії" та РДК демонструють, що громадяни Росії можуть успішно вести бойові дії у форматі рейдів на території самої країни-агресорки.

Було офіційне повідомлення, що для боротьби намагались (Росія – 24 Канал) залучити спецпідрозділи "Альфа" та "Вимпел". Усе, що у них було з таких оперативних резервів, – це саме ці підрозділи. Вони за наявної інформації прибули до Бєлгорода, їм поставили завдання вести там штурмові дії і вони відмовились,

– розповів він.

Військовий експерт пояснив, що ці поліцейські підрозділи під керівництвом ФСБ брали участь в бойових діях в Афганістані та Чечні. Вони мали негативний досвід використання лінійної піхоти, тому відмовились.

Катков про підрив росіянами дороги на Чернігівщині: дивіться відео

Росія підірвала дорогу на Чернігівщині: що відомо