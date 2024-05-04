Спалахнуло одразу 3 пожежі: моторошні кадри наслідків атаки по Харкову

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та завдавати шкоди об'єктам інфраструктури. Зокрема, ворог атакував Харків, де внаслідок цього зайнялись пожежі.

Росія вночі проти 4 травня вдарила по Харкову ударними безпілотниками типу "Шахед". Триває ліквідація наслідків цієї масованої атаки.

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Спалахнуло одразу 3 пожежі

За інформацією ДСНС, сталися 3 пожежі за різними адресами.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники працюють над усуненням наслідків ворожого удару. За попередніми даними постраждало 4 особи, з них одна дитина. Ігор Терехов, мер міста, розповів, що зафіксовано 2 прильоти, обидва по цивільній інфраструктурі.

У місті спалахнуло кілька пожеж: дивіться фото

Росія не буде захоплювати Харків