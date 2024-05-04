Спалахнуло одразу 3 пожежі: моторошні кадри наслідків атаки по Харкову
Джерело:ДСНС України
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та завдавати шкоди об'єктам інфраструктури. Зокрема, ворог атакував Харків, де внаслідок цього зайнялись пожежі.
Росія вночі проти 4 травня вдарила по Харкову ударними безпілотниками типу "Шахед". Триває ліквідація наслідків цієї масованої атаки.
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Спалахнуло одразу 3 пожежі
За інформацією ДСНС, сталися 3 пожежі за різними адресами.
Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.
Рятувальники працюють над усуненням наслідків ворожого удару. За попередніми даними постраждало 4 особи, з них одна дитина. Ігор Терехов, мер міста, розповів, що зафіксовано 2 прильоти, обидва по цивільній інфраструктурі.
У місті спалахнуло кілька пожеж: дивіться фото
Росія не буде захоплювати Харків
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас у ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру.
- За словами Сирського, українські сили спостерігають за збільшенням кількості російських сил, які перегруповуються на Харківському напрямку. У відповідь наші військові посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.
- У заяві Сирського немає жодних вказівок на неминучість можливої наступальної операції на Харків, про яку нещодавно попереджали українські чиновники.