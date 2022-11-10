Танки, БТРи та САУ: аналітики назвали скажені втрати Росії за одну добу
Джерело:Якуб Яновський
Тільки протягом 9 листопада російська армія втратила в Україні 39 одиниць різної техніки. Ворог втратив чимало танків, БТРів та САУ.
Втрати Росії за 9 листопада підрахували аналітики Oryx й оприлюднив їх у твітері військовий оглядач Якуб Яновський. Тільки 9 листопада Росія втратила щонайменше 10 танків.
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Українські військові захопили два танки
Розвідники включають до списку лише знищену техніку, про яку є фото- та відеоматеріали. Українські військові змогли захопити російські танки T62M та T-72B3. Крім того, наші воїни знищили танки T-62M, T-64BV, T-72, T-80 BV.
Також за один день Росія втратила два плавучі бронетранспортери МТ-ЛБ: один був знищений, а інший захопили ЗСУ. Крім того, російські військові втратили відразу 7 БМП та 6 БТРів.
Українські військові змогли знищити три російські самохідні артилерійські установки типу 2С9 "Нона", "2С1 Гвоздика" та 2С4 "Тюльпан".
Втрати Росії за 9 листопада / Дані Oryx
Росія втратила 100 тисяч військових
- У Генштабі ЗСУ інформували, що Росія у війні проти України втратила вже понад 77 тисяч військових. У жовтні – листопаді втрати окупантів різко збільшилися на тлі часткової мобілізації у Росії та невдалих атак на Бахмутському напрямку.
- Крім того, Росія вже втратила понад 2 800 танків та 278 літаків, а також 260 гелікоптерів. Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків.
- Генерал армії США Марк Міллі заявив, що російська армія втратила понад 100 тисяч солдатів на війні.
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