Армія Росії у жахливому стані: з чим пов'язаний їхній сплеск активності на фронті

Росія зіштовхнулася із серйозними труднощами, однак активізувалася на фронті. Ймовірно, Владімір Путін віддав політичний наказ про продовження наступу.

Диктатор намагається скористатися лояльністю Дональда Трампа, щоб примусити Україну до капітуляції. Таку думку в етері 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

Цікаво Восени 2022 року Росія була готовою застосувати ядерну зброю проти України, – NYT

Про проблеми в російській армії

Росіяни почали використовувати віслюків на полі бою через гострий брак військової техніки. У них справжня катастрофа з танками, артилерією та іншим озброєнням. Людей вони ще набирають чимало, але їхні втрати значно більші, ніж кількість новобранців, що підписують контракти.

За словами Дикого, російська армія поступово втрачає боєздатність, і це видно на фронті. Їхні атаки значно зменшились, а результативність наближається до нуля.

Чому росіяни активізувалися на фронті

І раптом, на останньому тижні, спостерігається новий сплеск активності по всьому фронту. Постало питання: що ж сталося. У Росії не з'явились нові резерви, і не відбулося значного поповнення. Тобто армія не стала сильнішою, але вони збільшили свою активність.

Це свідчить про те, що їм було віддано політичний наказ, що може зробити тільки одна людина – їхній диктатор. Він наказав продовжувати наступ, попри великі втрати й стан армії,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Цей наказ, ймовірно, пов'язаний з переговорами. Путін намагається використати фактор Дональда Трампа і розраховує на те, що Росія, тепер маючи потужного союзника, зможе натиснути на Україну.

Росіянам потрібно створити враження, що вони знову перехопили ініціативу. Це схоже на ситуацію, яка була восени 2024 року, коли ми змушені були відступати, але стягували з ворога високу ціну за кожен кілометр української землі.

Зараз ситуація змінилася, але Росії важливо знову створити образ того, що вони наступають на всьому фронті, а українці тільки обороняються. Це частина їхньої стратегії, щоб змусити нас погодитись на капітуляцію, мовляв, "поки вони ще можуть запропонувати якісь умови".

Вони готові на штурми на усіх напрямках. Враховуючи політичну логіку Путіна, я навіть не здивуюсь, якщо їх поженуть з лівого на правий берег Дніпра,

– зазначив Євген Дикий.

З військового погляду це абсолютно безглуздо, але для імітації військових дій з політичним тиском – цілком можливий варіант.