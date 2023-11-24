Збільшать у сотні разів ці публікації: які фейки зараз активно поширюватиме Росія

Протягом двох років Росія активно поширює фейки на різні теми і продовжуватиме це робити. Ворог думає, що таким чином може впливати на психоемоційний стан населення.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк проаналізував найпоширеніші теми, до який вдається російська пропаганда. Він пояснив їхній механізм і чи працюють наразі фейки.

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Російська пропаганда

"Проблеми" з мобілізацією, від України "відвернулися партнери", корупція в країні і нібито тут "розпродається" зброя, люди "втомилися" від війни і готові йти на "компроміс" з Росією. А ще – "конфлікт" військового і політичного керівництва. Це найпоширеніші теми, до яких вдається російська пропаганда.

"Про конфлікт військового і політичного керівництва вони обов'язково говоритимуть, але для мене це дивна конструкція. В Україні є відповідна вертикаль, де є Головнокомандувач і є Верховний Головнокомандувач. Підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за виключенням, якщо ведеться дискусія в рамках Ставки чи військового кабінету. Політичної дискусії між ними бути не може, завжди всі питання вирішуються в рамках дискусії, в якій бере участь певна кількість людей", – пояснив посадовець.

Михайло Подоляк про роботу російської пропаганди: дивитись відео

Російські так звані посадовці завжди у своїх звітах вигадують "перемоги" окупаційної армії. Їхні заяви далекі від реальності, але пропаганда працює на психоемоційний стан.

"Сьогодні, коли розгортається відповідний етап, розмови про втрати, про невідповідність елементів мобілізації, які використовують ті чи інші ТЦК, будуть більш резонансними, ніж якби ми про них говорили, перебуваючи в адреналіновому штормі. Тобто коли ми готові йти вперед, попри все", – сказав Подоляк.

Ворог не припинить кількісно масштабувати фейки на теми, які згадалися раніше. Використовуватиме мову, як інструмент проникнення всередину країни і навіть може вдатися до "співчуття" українцям. Раніше вони використовували тактику образи.

Росіяни будуть кількісно масштабувати всі ці об'єктивні речі, щоб створювалось враження, що скрізь корупція, "неправильна мобілізація", всі вже повтікали з України. Росіяни будуть збільшувати в сотні разів такі публікації,

– наголосив радник голови Офісу Президента.

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