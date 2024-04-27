Росія заявила про "атаку" 70 дронами: під ударом були Краснодарський край і Крим
У Росії не минає жодної ночі без "атаки" невідомими дронами, вибухами і свіжою "бавовною". Цього разу неспокійно було у Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас росіяни запевняють, що всі ворожі ціли вони нібито вдало збили, передає 24 Канал.
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У Краснодарському краї й Криму бачили дрони
Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що протягом ночі було нібито припинено "спроби київського режиму вчинити терористичні атаки". Зокрема, окупанти казали про начебто застосування БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії.
За попередніми даними, сумнозвісна російська протиповітряна оборона "збила" та "перехопила" над територією Краснодарського краю шістдесят шість українських БпЛА. Ще два безпілотники було буцімто знищено над Кримським півостровом.
Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць. Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі.
Безпілотники вдарили по 2 російських НПЗ
- Російські ЗМІ також повідомляли, що вночі 27 квітня у Краснодарському краї безпілотники нібито атакували три райони. Близько 4:00 очевидці повідомляли про звуки вибухів у регіоні.
- Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що нібито їхня ППО "подавила" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. За попередніми даними, на місцях постраждалих – немає.
- Водночас росіяни у телеграм-каналах показали кадри атаки та вибухи, які лунали на НПЗ. Зокрема, місцеві жителі повідомляли про атаку на Ільський нафтопереробний завод, писали, що, мовляв, там виникла пожежа, яку вже майже загасили. На кадрах, якими ділилися росіяни, можна побачити, як на місці утворилася величезна заграва, а в небо піднявся чорний стовп густого диму.
- Крім того, глава Слов'янського району Роман Синяговский повідомив, що на їхньому нафтопереробному підприємстві "Слов'янськ-ЕКО" спалахнула пожежа, яку також загасили. Окупанти також повідомляли й про "бавовну" на бітумному заводі у регіоні. Тим часом російська влада це традиційно не підтверджувала.