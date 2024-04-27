Росія заявила про "атаку" 70 дронами: під ударом були Краснодарський край і Крим

У Росії не минає жодної ночі без "атаки" невідомими дронами, вибухами і свіжою "бавовною". Цього разу неспокійно було у Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас росіяни запевняють, що всі ворожі ціли вони нібито вдало збили, передає 24 Канал.

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У Краснодарському краї й Криму бачили дрони

Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що протягом ночі було нібито припинено "спроби київського режиму вчинити терористичні атаки". Зокрема, окупанти казали про начебто застосування БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії.

За попередніми даними, сумнозвісна російська протиповітряна оборона "збила" та "перехопила" над територією Краснодарського краю шістдесят шість українських БпЛА. Ще два безпілотники було буцімто знищено над Кримським півостровом.

Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць. Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі.

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