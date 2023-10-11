Ворог створює зони напруги: які дві мети наступу росіян на Авдіївку

Російські окупанти намагались наступати на Авдіївському напрямку. Ворог має на меті відвернути увагу ЗСУ від контрнаступу на Мелітопольському напрямку та спробувати взяти в оточення наших бійців.

Крім того, є і друга мета, яка пов'язана із російською пропагандою. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Цілі окупантів

Олександр Мусієнко зазначив, що загарбники почали активно наступати на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських захисників від контрнаступу на Мелітопольському напрямку.

Ворог створює зони напруги. На Мелітопольському напрямку українські сили почали дещо розширювати плацдарм, зрізати ці фланги та вибивати ворога. Тобто збільшувати простір для контрнаступу. Росіяни активізувалися біля Авдіївки. Мета – це насамперед спробувати взяти в оточення українське угрупування військ,

– пояснив він.

Друга мета окупантів пов'язана із пропагандою. Росії потрібно показати своїм громадянам хоча б якісь перемоги та переконати їх, що наступ ЗСУ нібито "не має успіху", а росіяни буцімто "просуваються вперед".

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, надалі росіяни будуть збільшувати кількість атак на Сході, а ЗСУ будуть оборонятися, відбивати ці атаки та ліквідовувати ворожі угрупування.

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