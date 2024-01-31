Вдарили по житлових будинках: росіяни здійснили чергову атаку по Харкову – фото влучань
Внаслідок російського удару 30 січня у двох районах Харкова зафіксовані влучання у житлові будинки. Окупанти атакували область ракетами та ударними БпЛА.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що ворог спочатку завдав 9 артилерійських ударів по Золочівській громаді та запустив "Іскандери" по Малій Данилівці. Удари було добре чутно у Харкові.
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Деталі ворожої атаки
Близько 23:00 окупанти направили на Харків понад 7 безпілотників, переважну частину вдалося збити. Однак кілька БпЛА завдали удару насамперед по житлових будинках у Слобідському та Салтівському районах. Постраждали кілька дев'ятиповерхівок – багато вибитих вікон, асфальт встелений побитим склом.
Четверо цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Серед них – 85-річний чоловік. Близько сотні харків'ян займаються прибиранням своїх квартир. Попри те, що з самої ночі вони не спали, люди намагаються убезпечити власні помешкання.
Мені пощастило, бо я була на кухні й варила собаці їсти. А в тій кімнаті, де я сплю (було влучання – 24 Канал). Дякую своїй втомі, що в цей момент була на кухні. На балконі та в кімнаті скло винесло. Одне тішить – не зачепило акваріум, бо 110 літрів води було б занадто,
– сказала місцева жителька.
Вночі експерти вилучили з місць влучання деталі безпілотника. За даними поліції та прокуратури, удару завдали "Shahed-136", інакше кажучи – "Герань-2".
Наслідки атаки росіян на Харківщину/ Скриншот з відео
Тривають роботи з усунення наслідків ворожого удару та відбуваються перевірки в місцях влучання. У кількох багатоповерхівках відключена електрика та не працюють ліфти. Також постраждали кілька крамниць та магазинів, нежитлова будівля і медичний центр.
Росіяни завдали удару по Харківській області 30 січня: що відомо
- Близько 22:45 ворог "Шахедами" завдав ударів по цивільних об'єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БпЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіки і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин.
- Близько 19:30 окупанти з артилерії обстріляли село Івашки. Було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки. Загалом завдано 9 ударів.
- О 18:55 у селі Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно, ракетою "Іскандер-М"). Без постраждалих.
- Близько 16:26 здійснено ракетний обстріл ракетами "С-300" села Лісне Дергачівського району. Без руйнувань і постраждалих.
- Внаслідок мінометного удару о 13:00 пошкоджено приватний будинок у Вовчанську.
- Близько 12:20 відбувся ворожий обстріл ракетою "Х-59" селища Коротич Харківського району. Без постраждалих.