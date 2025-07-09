Маємо певні наслідки після удару "Кинджалами", – Ігнат

Росія у ніч на 9 липня атакувала Україну різними видами озброєння. Зокрема, на українські міста летіло кілька "Кинджалів".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, про наслідки атаки цими ракетами, передає 24 Канал.

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Атака "Кинджалами" не минулася безслідно

Загалом під час останньої атаки Росія запустила по Україні 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Протиповітряна оборона непогано впоралася цього разу. Так, є певні наслідки від "Кинджалів". Не всі вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки. Тут треба це говорити,

– сказав Юрій Ігнат.

Загалом з 20:00 8 липня російська армія застосувала проти України 741 засіб повітряного нападу.

Окрім "Кинджалів", також були:

728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів,

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

Попередньо, станом на 8:30 9 липня ППО знешкодила 718 цілей: 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені.