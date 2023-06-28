У Краматорську поранено 3 громадян Колумбії, українська письменниця Амеліна у важкому стані
Внаслідок удару по піцерії в Краматорську поранено щонайменше 60 людей. Серед них троє громадян Колумбії та українська письменниця Вікторія Амеліна, яка їх супроводжувала.
В іноземців – легкі поранення, натомість українка – у важкому стані. Трагедія трапилась внаслідок атаки ракетами "Іскандер", пише 24 Канал.
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Що відомо про поранених іноземців та українську громадську діячку
Організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україно – група підтримки України в Латинській Америці) на своїй сторінці у фейсбуці написала, що під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії.
- засновник вищезгаданої організації та колумбійський депутат Серхіо Харамільйо;
- письменник Ектор Абад;
- журналістка Каталіна Гомес.
Делегація якраз обідала у закладі, коли туди прилетіла ворожа ракета. Іноземці зазнали легких поранень, натомість українка у важкому стані.
Іноземці зазнали поранень внаслідок атаки по Краматорську / Фото з фейсбуку Eleshera Fabia
У спільній заяві Абада та Харамільо мовиться, що вони стали об'єктами російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу. Вони зазначили, що це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і мешканців Краматорська.
Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!" Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення,
– зазначили громадяни Колумбії.
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Росія атакувала Краматорськ
- Ввечері 27 червня російські загарбники атакували піцерію в Краматорську, ще одну ракету випустили по селу Біленьке поблизу Краматорська Донецької області.
- Внаслідок атаки по Краматорську станом на ранок 28 червня 8 людей загинуло, ще 60 – поранені. Серед жертв – троє дітей – 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. Серед поранених є немовля 2022 року народження.
- Станом на ранок 28 червня рятувальники продовжують розбирати завали та проводити пошуково-рятувальні роботи. За їхніми даними, станом на 10 ранку 28 червня кількість загиблих зросла до 9 людей.