Росія могла вдарити по Кривому Розі "Іскандером": у ГУР сказали, скільки ракет виробляють вороги
Росія двома ракетами вранці 31 липня атакувала Кривий Ріг. В українській розвідці пояснили, що російські терористи розмовляють мовою терору.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону, що Кремль намагається збільшити обсяги виробництва ракет та іншої зброї. За попередніми даними, ворог вдарив по місту в Дніпропетровській області балістичними ракетами, пише 24 Канал.
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Скільки зброї виробляє Росія
Окрім залишків ракет, налагоджено виробництво і вони (росіяни – 24 Канал) працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Але, якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, ніж, наприклад, тих самих "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по України,
– заявив Андрій Юсов.
Представник розвідки пояснив, що це відбувається після певних пауз, які потрібні для накопичення і підготовки до наступних терористичних ударів.
За словами Юсова, за місяць Росія поповнює запаси десятків "Калібрів", іншого озброєння, наприклад, "Кинджалів" чи "Іскандерів", – значно менше, мовиться про одиниці.
Росія демонструє світові, що вони вбивці
Представник розвідки також зауважив, що з одного боку, людина, схожа на Путіна, говорить про готовність до перемовин, а з іншого – готує нові удари по цивільній інфраструктурі та мирних громадянах.
"Політика рашистів має на меті продемонструвати всьому світові, що вони є вбивцями. Також усе це яскраво показує, що будь-яке "заморожування" конфлікту, поки окупанти є на нашій землі, виступає певним заграванням з терористами", – появив представник розвідки.
Росія атакувала Кривий Ріг: коротко
- Орієнтовно о 9:02 31 липня Росія атакувала Кривий Ріг двома ракетами. Тільки орієнтовно о 9:03 в місті пролунав сигнал повітряної тривоги.
- Одна ворожа ракета влучила в багатоповерхівку та зруйнувала від 5 по 8 поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку, інша – знищила технікум Політехнічного інституту Кривого Рогу.
- Станом на 12:39 31 липня Міністерство внутрішніх справ повідомило вже про четверо загиблих та 43 поранених. На жаль, Росія вбила 10-річну дитину.