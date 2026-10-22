Росія атакувала Львівщину дронами: в регіоні працювала ППО

Вдень 22 жовтня російські війська завдають нових ударів по Україні. Під атакою ударних дронів була Львівщина.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Які наслідки?

Вибухи на Львівщині пролунали під час однієї з повітряних тривог. Зокрема, загрозу дронової атаки оголошували о 13:48, а тривала вона до 14:02.

В ОВА уточнили, що в той час в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Бійцям вдалось збити ворожий безпілотник. Наслідки наразі не зафіксували.

Попередньо, без постраждалих та руйнувань,

– уточнив Козицький.

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Нагадаємо, напередодні уночі російський реактивний БпЛА атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє працівників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На території підприємства виникала пожежа, яку ліквідувала ДСНС.