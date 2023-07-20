Тіло дружини витягнули пізніше: у Миколаєві російська атака забрала життя подружжя

Російські окупанти у ніч на 20 липня атакували Миколаївську область. На жаль, кількість загиблих зросла до 2 людей.

Сергій Шайхет – начальник поліції Миколаївщини – повідомив, що російські окупанти вбили подружжя. У ДСНС України оголосили про завершення рятувальних робіт.

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Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва. З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки – дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше,

– мовиться у повідомленні.

Деталі про наслідки обстрілу Миколаєва

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що російські окупанти влучили у житлові квартали центрального району міста. Загарбники пошкодили 65 будинків. За словами мера, два будинки – фактично повністю зруйновані. Окрім того, у деяких будинках вибуховою хвилею знесло дахи.

Наразі відомо про 18 постраждалих. Серед них є діти. Найменшому з постраждалих внаслідок російської терористичної атаки немає й рочку.

Людей просять оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно йти в укриття цивільного захисту.