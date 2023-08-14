Коментарі зайві, – у Зеленського показали наслідки нічного удару по Одесі

14 серпня 2023, 08:36
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У Володимира Зеленського прокоментували нічну атаку росіян по Одесі. Ворог цинічно вдарив по цивільних об'єктах міста ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе типу "Шахед".

Окупанти випустили 15 дронів та 8 ракет. Було аж три хвилі ворожих атак всього за одну ніч проти 14 серпня. 

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У Зеленського прокоментували атаку по Одесі

Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину… Коментарі зайві. росіяни – божевільні терористи,
– написав Андрій Єрмак. 

Також глава Офісу Президента показав кадри, на яких видно, як російські загарбники повністю знищили звичайний магазин. 

Росіяни перетворили у згарище магазин: дивіться відео


Росія атакувала Одесу та знищила магазин / Фото з телеграм-каналу Єрмака

На фото ви бачите гіпермаркет. Мабуть, росіяни хотіли знищити стратегічний запас сиру,
– заявила Дарія Зарівна.  

Радниця глави Офісу Президента додала, що російська нація дуже підла і вона має бути ізгоєм в усьому світі.

"Не тільки нинішнє покоління, але й декілька майбутніх мінімум", – заявила Зарівна. 

Росія цинічно атакувала Одещину: коротко

  • В ніч проти 14 серпня Росія цинічно вдарила по Одесі. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти атакували Одеську область посеред ночі різними хвилями, застосувавши 15 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр". 
  • Внаслідок атаки окупантів спалахнули дві потужні пожежі, які намагались загасити рятувальники. Окрім того, постраждало троє людей – працівників гіпермаркету. З них двоє – в лікарні, один – відмовився від госпіталізації. 
  • Росія намагалась атакувати середмістя Одеси, тому ракети довелось збивати над житловими кварталами міста. Адже саме туди цілили окупанти. Аналізуючи атаку "Шахедами", Гуменюк не виключила, що під загрозою була портова інфраструктура.

Автор: Діана Квасневська