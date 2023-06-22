На Одещині є влучання, – Гуменюк розповіла, скільки "Шахедів" вдалося збити
Окупаційні війська Росії вночі атакували Одеську область. Росіяни завдали удару дронами-камікадзе типу "Шахед".
Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ніч в Одеській області була неспокійною, пише 24 Канал. За її словами, ворог намагається застосовувати нові тактики та вишукує способи, як обійти українську ППО.
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Критичного влучання і втрат людей – немає
Гуменюк інформує, що в Одеській області було збито три "Шахеди". За її інформацією, на жаль є влучання. Наразі військові уточнюють всі деталі.
Водночас представниця ОК "Південь" наголосила, що критичного влучання і втрат людей – немає.
Крім того, Гуменюк відзначила роботу стратегічної авіації по Криворізькому напрямку. Окупанти завдали удару по Кривому Рогу ракетами Х-22.
Ворог намагається атакувати там, де боляче,
– сказала Гуменюк.
Вона пояснила, що на Криворізькому напрямку є проблеми з водопостачанням і якраз туди й намагається бити ворог.
Яка ситуація у Чорному морі
Гуменюк повідомила, що ситуація у Чорному морі більш-менш спокійна, оскільки ворожий ракетоносій ввечері було заведено у пункт базування.
Вона розповіла, що російський ракетоносій у морі не брав участь в ракетному обстрілі, що зорієнтувало ППО України, що працюватиме авіація, а також будуть пуски "Шахедів".
"Ми бачили, що ворог отримує нові партії "Шахедів" і намагається використовувати ті потенціали, які ще може. Це зокрема ракети Х-22 і "Шахеди", – резюмувала Гуменюк.
Після атаки Росії по складу в Одесі зросла кількість жертв
- Вночі 14 червня російські окупанти атакували Одесу, випустивши по місту 4 крилаті ракети "Калібри" з Чорного моря. Силам ППО вдалося збити 2 ракети росіяни. На жаль, дві інші ракети окупантів влучили.
- Російські військові поцілили у складське приміщення торговельної мережі "Таврія В", також загорівся бізнес-центр.
- Мер Одеси Геннадій Труханов 21 червня повідомив, що в лікарні помер ще один чоловік, який зазнав поранення внаслідок атаки. Всього атака окупантів забрала життя 4 людей.