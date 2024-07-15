Балістика атакувала Одесу, дрони – Росію та окупований Крим: хронологія 873 дня війни

15 липня 2024, 06:23
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Українська армія відбиває атаки окупантів, тримаючи лінію фронту. Також наші воїни знищують загарбників разом з їхньою технікою.

Понеділок, 15 липня, – це уже вісімсот сімдесят третя доба з початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

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07:26, 15 липня

Кремль вважає, що результати нещодавнього саміту НАТО є загрозливими для Росії. Водночас Москва "не бачить виходу" зі спіралі протистояння зі Заходом, зокрема США. Про це пише Bloomberg, аналізуючи пропаганду Пєскова.

07:24, 15 липня

За добу Росія втратила 1200 бійців, як пише Генштаб. Загалом від початку вторгнення – 560 290 представників особового складу.

06:56, 15 липня

Неспокійна ніч в Росії

У Росії в Липецькій області дрон впав на території електропідстанції у Становлянському окрузі.

Також росіяни стверджують, що ліквідували 14 безпілотників над Брянською областю.

06:35, 15 липня

Атака на Севастополь

Окупований Севастополь атакували дрони, росіяни перекривали Кримський міст та заявляли про "роботу ППО". Крім того, було гучно в районі мису Фіолент, де розташовані системи РЕБ ворога.

Вибухи в Одесі

Близько 01:40 та 02:50 в Одесі чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про атаку за допомогою балістики – "Іскандер-М".

Крім того, гучно було о 05:57. Повітряні сили попереджали про роботу ППО. Мер Труханов уточнив, що ворог випустив розвідувальний дрон.

02:58, 15 липня

У період від 8 до 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновив свої дані. Загалом йдеться про 4 мільйони осіб, що це зробили, як пишуть у Міноборони.

01:09, 15 липня

ЗСУ ліквідували трьох важливих для Росії військовослужбовців, зокрема командира "Шторму" Антона Балаганського та двох лейтенантів – Дзамболата Єлбакієва та Євгена Циборі.

Про це заявив офіцер української армії Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак