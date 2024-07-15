Балістика атакувала Одесу, дрони – Росію та окупований Крим: хронологія 873 дня війни
Українська армія відбиває атаки окупантів, тримаючи лінію фронту. Також наші воїни знищують загарбників разом з їхньою технікою.
Понеділок, 15 липня, – це уже вісімсот сімдесят третя доба з початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.
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Кремль вважає, що результати нещодавнього саміту НАТО є загрозливими для Росії. Водночас Москва "не бачить виходу" зі спіралі протистояння зі Заходом, зокрема США. Про це пише Bloomberg, аналізуючи пропаганду Пєскова. За добу Росія втратила 1200 бійців, як пише Генштаб. Загалом від початку вторгнення – 560 290 представників особового складу. У Росії в Липецькій області дрон впав на території електропідстанції у Становлянському окрузі. Також росіяни стверджують, що ліквідували 14 безпілотників над Брянською областю. Окупований Севастополь атакували дрони, росіяни перекривали Кримський міст та заявляли про "роботу ППО". Крім того, було гучно в районі мису Фіолент, де розташовані системи РЕБ ворога. Близько 01:40 та 02:50 в Одесі чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про атаку за допомогою балістики – "Іскандер-М". Крім того, гучно було о 05:57. Повітряні сили попереджали про роботу ППО. Мер Труханов уточнив, що ворог випустив розвідувальний дрон. У період від 8 до 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновив свої дані. Загалом йдеться про 4 мільйони осіб, що це зробили, як пишуть у Міноборони. ЗСУ ліквідували трьох важливих для Росії військовослужбовців, зокрема командира "Шторму" Антона Балаганського та двох лейтенантів – Дзамболата Єлбакієва та Євгена Циборі. Про це заявив офіцер української армії Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".
Неспокійна ніч в Росії
Атака на Севастополь
Вибухи в Одесі
Кремль вважає, що результати нещодавнього саміту НАТО є загрозливими для Росії. Водночас Москва "не бачить виходу" зі спіралі протистояння зі Заходом, зокрема США. Про це пише Bloomberg, аналізуючи пропаганду Пєскова.
За добу Росія втратила 1200 бійців, як пише Генштаб. Загалом від початку вторгнення – 560 290 представників особового складу.
У Росії в Липецькій області дрон впав на території електропідстанції у Становлянському окрузі.
Також росіяни стверджують, що ліквідували 14 безпілотників над Брянською областю.
Окупований Севастополь атакували дрони, росіяни перекривали Кримський міст та заявляли про "роботу ППО". Крім того, було гучно в районі мису Фіолент, де розташовані системи РЕБ ворога.
Близько 01:40 та 02:50 в Одесі чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про атаку за допомогою балістики – "Іскандер-М".
Крім того, гучно було о 05:57. Повітряні сили попереджали про роботу ППО. Мер Труханов уточнив, що ворог випустив розвідувальний дрон.
У період від 8 до 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновив свої дані. Загалом йдеться про 4 мільйони осіб, що це зробили, як пишуть у Міноборони.
ЗСУ ліквідували трьох важливих для Росії військовослужбовців, зокрема командира "Шторму" Антона Балаганського та двох лейтенантів – Дзамболата Єлбакієва та Євгена Циборі.
Про це заявив офіцер української армії Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".