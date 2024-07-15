Балістика атакувала Одесу, дрони – Росію та окупований Крим: хронологія 873 дня війни

Українська армія відбиває атаки окупантів, тримаючи лінію фронту. Також наші воїни знищують загарбників разом з їхньою технікою.

Понеділок, 15 липня, – це уже вісімсот сімдесят третя доба з початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

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