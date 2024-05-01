Росія атакувала Одесу балістикою: постраждали житлові будинки, 3 загиблих

Близько опівночі росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Вибухи в Одесі пролунали близько 23:36 30 квітня. В ОВА повідомили, що ворог атакував місто балістичними ракетами. Окупанти вбили трьох людей.

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Ворог знову вдарив по Одесі

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. На жаль, 3 людей загинули, ще 3 зазнали поранень.

Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих,

– написав Кіпер.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким жертв внаслідок терористичного обстрілу. Світла пам'ять.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки – вибито вікна та двері. Натомість місцеве видання "Думская" пише, що вибиті вікна залізничного вокзалу.

Загинули 2 підлітків, – ЗМІ

Одеський телеграм-канал "Скринька Пандори" заявив, що загинули два підлітки, які бігли в укриття під час тривоги. Повідомляється, що їх вбило касетною частиною. Також, за даними каналу, загинув співробітник поліції.

Наголосимо, що наразі це неофіційна інформація. Підтвердження від ОВА поки що не було.

Варто зазначити, що це – друга терористична атака ворога по місту впродовж двох днів. Тож принагідно Олег Кіпер вкотре закликав жителів Одеси оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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