В ДСНС підтвердили, що ворог випустив по Одесі ракети з касетними елементами

Росія продовжує щоденно завдати ударів по мирних містах України. На одному з даху однієї з будівель в Одесі було вилучено ракету із касетними елементами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області. Також було виявлено самі касетні елементи.

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В Одесі вилучили ракету із касетними елементами

Росія продовжує завдати ударів по Одесі. Зокрема, 1 листопада в ДСНС повідомили, що піротехніки вилучили залишки ракети, якою Росія атакувала місто.

Піротехніки вилучили ракету із касетними елементами / Фото ДСНС

Частина носія касетних елементів була виявлена на даху однієї з одеських будівель, неподалік будівлі також виявлені самі касетні елементи,

– йдеться у повідомленні.

Піротехніки вилучили та транспортували 2 одиниці бойових касетних елементів в спеціальному піротехнічному автомобілі, щоб потім знищити їх.

Нагадаємо, що увечері 31 жовтня в Одесі під удар росіян потрапила пожежна частина в місті. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше 2 рятувальників.