Росія атакувала ракетою і 50 дронами: скільки збили

В ніч на 4 грудня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед" та атакувала ракетою.

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено, повідомляє 24 Канал.

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Скільки ворожих цілей знищено

В ніч на 4 грудня 2024 року, починаючи з 8 години вечора 3 грудня, противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області.

Також ворог атакував 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Вказується, що районами пусків були Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово, що в Росії.

Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах додали, що 18 безпілотників локаційно втрачено. Також вказується, що 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.