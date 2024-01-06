Робота ППО на Хмельниччині, влучання в Покровську: хронологія 682 дня війни

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Країна агресорка не припиняє намагатись захопити наші території.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 682 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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