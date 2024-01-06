Робота ППО на Хмельниччині, влучання в Покровську: хронологія 682 дня війни
Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Країна агресорка не припиняє намагатись захопити наші території.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 682 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Європейський союз у лютому має погодити допомогу для України у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Однак у блоці готують також альтернативні рішення на випадок, якщо досягти домовленостей не вдасться. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції заявила, що Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. Подробиць вона розкривати не стала. Пріоритет – це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку, Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 800 одиниць особового складу ворога. З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на території України 363 870 солдатів. Однак втрати ворогів можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через бойові дії. Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають: Для ворога на Кримському півострові також можливі постійні щохвилинні сюрпризи. Про це в ефірі національного марафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що розташування таких пунктів командних управлінь на анексованому українському півострові – це намагання ворогом розосередити такі об'єкти та максимально убезпечити їх. Однак українські військові все ж знаходять ці об'єкти. Росіяни можуть поновити свої наступальні зусилля для захоплення Куп'янська. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для досягнення територіальних здобутків у районах, які є достатньо значущими в оперативному плані. Ймовірно, ворожа армія не накопичила достатньо сил у Бєлгородській області для того, аби вести широкомасштабні наступальні операції в інших частинах північної чи північно – східної Харківської області. росіяни ще не починали значних наступальних операцій у цьому районі. Російські війська, які діють на Куп’янському напрямку, не брали активної участі у великих наступальних операціях після кульмінації російського наступу взимку та навесні 2023 році. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має "плану Б" і вірить у "план А". Згодом український дипломат розтлумачив свою заяву для українських громадян. Він пояснив, що головний план включає повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. Кулеба також запевнив, що нашій державі не потрібен "план Б". Міністр закордонних справ зазначив, що "план А" полягає не лише у відновленні територіальної цілісності України, але й у виробництві зброї в достатній кількості. Це потрібно для того, щоб наша держава могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям. Детальніше про атаку з боку російських військових розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, встановлюються наслідки ударів. Він зазначив, що уночі 6 січня ворог двічі обстріляв місто. Відомо про влучання в адміністративну будівлю. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі. Водночас він зазначив, що, за попередньою інформацією, під завалами людей немає. Втім, не минулося без постраждалих внаслідок підступної російської атаки. Вадим Філашкін додав, що точні наслідки ударів встановлюють. Відомо, що в регіоні працювала ППО, відбиваючи атаку "Шахедів". Про вибухи у регіоні ЗМІ повідомляли близько 00:30. Власне, тоді було відомо, що регіоном блукають "Шахеди". Невдовзі офіційна інформація надійшла від представників місцевої влади. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що мешканці області могли чути звуки вибухів. За його словами, працювали сили ППО. Він додав, що даних щодо постраждалих немає. Водночас зазначив, що деталями поділиться згодом. ЗМІ писали, що Росія атакувала Харків. Попередньо, ворог бив ракетами типу С-300 з Бєлгородської області. Повітряна тривога почала ширитись країною минулої доби та тривала до першої ночі. Ворог знову запускав ударні дрони-камікадзе.
Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні
– сказала фон дер Ляєн.
Оновлена статистика втрат ворога
ОК "Південь" прокоментували знищення командного пункту в Криму
Росіяни можуть спробувати захопити Куп'янськ
Україна не має "плану Б" і вірить у "план А"
Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ
На Хмельниччині лунали вибухи
Росія атакувала Харків
Росіяни запускали "Шахеди"
Європейський союз у лютому має погодити допомогу для України у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Однак у блоці готують також альтернативні рішення на випадок, якщо досягти домовленостей не вдасться.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції заявила, що Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. Подробиць вона розкривати не стала.
Пріоритет – це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку,
Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 800 одиниць особового складу ворога.
З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на території України 363 870 солдатів. Однак втрати ворогів можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через бойові дії.
Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:
Для ворога на Кримському півострові також можливі постійні щохвилинні сюрпризи. Про це в ефірі національного марафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
Вона зауважила, що розташування таких пунктів командних управлінь на анексованому українському півострові – це намагання ворогом розосередити такі об'єкти та максимально убезпечити їх. Однак українські військові все ж знаходять ці об'єкти.
Росіяни можуть поновити свої наступальні зусилля для захоплення Куп'янська. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для досягнення територіальних здобутків у районах, які є достатньо значущими в оперативному плані.
Ймовірно, ворожа армія не накопичила достатньо сил у Бєлгородській області для того, аби вести широкомасштабні наступальні операції в інших частинах північної чи північно – східної Харківської області.
росіяни ще не починали значних наступальних операцій у цьому районі. Російські війська, які діють на Куп’янському напрямку, не брали активної участі у великих наступальних операціях після кульмінації російського наступу взимку та навесні 2023 році.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має "плану Б" і вірить у "план А". Згодом український дипломат розтлумачив свою заяву для українських громадян.
Він пояснив, що головний план включає повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. Кулеба також запевнив, що нашій державі не потрібен "план Б".
Міністр закордонних справ зазначив, що "план А" полягає не лише у відновленні територіальної цілісності України, але й у виробництві зброї в достатній кількості. Це потрібно для того, щоб наша держава могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям.
Детальніше про атаку з боку російських військових розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, встановлюються наслідки ударів.
Він зазначив, що уночі 6 січня ворог двічі обстріляв місто. Відомо про влучання в адміністративну будівлю. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.
Водночас він зазначив, що, за попередньою інформацією, під завалами людей немає. Втім, не минулося без постраждалих внаслідок підступної російської атаки. Вадим Філашкін додав, що точні наслідки ударів встановлюють.
Відомо, що в регіоні працювала ППО, відбиваючи атаку "Шахедів". Про вибухи у регіоні ЗМІ повідомляли близько 00:30. Власне, тоді було відомо, що регіоном блукають "Шахеди". Невдовзі офіційна інформація надійшла від представників місцевої влади.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що мешканці області могли чути звуки вибухів. За його словами, працювали сили ППО. Він додав, що даних щодо постраждалих немає. Водночас зазначив, що деталями поділиться згодом.
ЗМІ писали, що Росія атакувала Харків. Попередньо, ворог бив ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.
Повітряна тривога почала ширитись країною минулої доби та тривала до першої ночі. Ворог знову запускав ударні дрони-камікадзе.