Росіяни випускали численні групи "Шахедів" по Одещині: хронологія 789 дня війни

Окупанти не припиняють атак. Українські захисники тримають фронт на східних та південних напрямках, також вони знищують особовий склад ворога, його техніку.

Понеділок, 22 квітня, – це уже сімсот вісімдесят дев'ята доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. Читайте найголовніші події за день в матеріалі 24 Каналу.

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