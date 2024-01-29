Деякі "Шахеди" долетіли до Заходу: Ігнат назвав напрямки нічної атаки дронами та ракетами

У ніч проти 29 січня окупанти вкотре атакували територію України. Російські військові запустили дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракети, які летять по балістичній траєкторії.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі нічної атаки. Він повідомив, що уночі ворог запустив 8 "Шахедів" та 4 ракети, передає 24 Канал.

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Деталі нічної атаки

Ігнат заявив, що протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації. За його словами, це пов'язано з різними чинниками – відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак.

Так, російська армія у ніч проти 29 січня знову запустила "Шахеди" та кілька ракет по території України. Ігнат зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні із застосуванням засобів повітряного нападу.

Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 й 1 ракета "Іскандер-М", а не 2, як це було учора (у ніч проти 28 січня – 24 Канал). Напрямки атак С-300 – це теж Донеччина, "Іскандер-М" – Полтавщина, зокрема Кременчуцький район – про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати,

– повідомив речник Повітряних сил.

Як і минулої ночі, ворог знову застосував 8 БпЛА типу "Шахед". Ігнат порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували 8 дронів-камікадзе, але вдалося збити лише 4. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні – фактично по лінії оборони.

"Сьогодні географія "Шахедів" була більшою – деякі одиниці дійшли аж до західних кордонів нашої держави. Але зрештою – всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили. Це Миколаївщина, Житомирська, Рівненська та Хмельницька області", – додав Ігнат.

На Миколаївщині є руйнування внаслідок нічної атаки

Сили та засоби ППО збили усі безпілотники типу "Шахед", якими російська армія намагалася атакувати. Однак уникнути наслідків від падіння уламків збитих дронів-камікадзе не вдалося.

Так, в Арбузинській громаді Миколаївської області внаслідок падіння уламків "Шахедів" пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Як повідомила Наталія Гуменюк, загорянь зафіксовано не було. Також минулося без постраждалих.