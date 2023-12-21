Росія атакувала "Шахедами" цивільне підприємство на Київщині: загорівся склад, пошкоджено авто

Росія вночі проти 21 грудня знову атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. Відомо про наслідки удару по Київщині.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА по Київській області. Через падіння уламків дрона на цивільному підприємстві виникла пожежа.

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Постраждалих немає

Відповідно до слів Кравченка, загорівся один зі складів підприємства. Пожежу вдалося ліквідувати о 01:07 на площі 1500 квадратних метрів.

Відомо, що у будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. Також постраждали 2 складських приміщення, які розташовані поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.

За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

На місці працювали всі необхідні служби.

У Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росія знову атакувала Україну