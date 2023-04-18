Окупанти атакували Слов'янськ зграєю "Шахідів" та С-300: у місті багато руйнувань

Російські військові вночі 18 квітня вкотре масовано атакували Слов'янськ. Упродовж кількох годин окупаційні війська Росії атакували місто "Шахідами" та ракетами з С-300.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що ворог вночі впродовж 2 годин атакував місто ракетами С-300 та дронами-камікадзе "Шахід".

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Росія атакувала цивільну інфраструктуру у Слов'янську

Цього разу є влучення на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна. Постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За словами Вадима Ляха, на щастя, обійшлося без жертв. Також начальник Слов'янської міської військової адміністрації показав наслідки російської атаки.

Росіяни вночі атакували Слов'янськ "Шахідами" та ракетами / Фото із соцмереж Вадима Ляха

Дивіться відео наслідків обстрілу Слов'янська

Росія обстріляла багатоповерхівки у Слов'янську: скільки людей загинуло

Російські окупанти 14 квітня обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого було частково зруйновано багатоповерхівки. Окупанти випустили 8 ракет С-300.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко 17 квітня повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції у Слов'янську.

З-під завалів дістали тіла 10 людей. Останнім знайшли тіло батька 2-річного хлопчика, який також загинув. Сумарно цинічна атака росіян забрала життя 15 мешканців міста. Ще 24 зазнали поранень.

На терористичний акт з боку Росії у Слов'янську відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна не пробачить знущання з наших людей, і не пробачить цих смертей і поранень.

"Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", – заявив Зеленський.