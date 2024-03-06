У Сумах дрон прямував на переповнену лікарню: серед постраждалих – 10-річна дитина

У результаті нічного обстрілу безпілотниками міста Суми четверо дорослих та один 10-річний хлопчик отримали поранення. Також відомо, що один з "Шахедів" був спрямований на лікарню

Один з безпілотників був збитий під час підльоту до міста, тоді як три інших ППО знищили вже в повітряному просторі над містом. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Що відомо про постраждалих

У офісі Генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки ворога постраждало семеро осіб, в тому числі 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога. У постраждалих різний ступінь отриманих трав, одна людина госпіталізована. На місці працюють правоохоронні органи та рятувальні служби.

Голова сумської ОВА Володимир Артюх додав, що один з "Шахедів" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.

Наслідки атаки "Шахедів" у Сумах / фото ОК "Північ"

Від атаки постраждали помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу та близько 20 автомобілів.

Слава Богу нашим силам ППО, які змінили курс і ці "Шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура,

– зуважив Артюх.

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