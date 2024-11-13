Росія атакувала з Ту-95МС, у Києві лунали вибухи: хронологія 994 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну та тероризує мирні міста. Зокрема, окупанти випустили крилаті ракети з Ту-95МС та атакували балістикою й дронами.

Які наслідки ворожої атаки, що відбувається на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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