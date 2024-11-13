Росія атакувала з Ту-95МС, у Києві лунали вибухи: хронологія 994 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну та тероризує мирні міста. Зокрема, окупанти випустили крилаті ракети з Ту-95МС та атакували балістикою й дронами.
Які наслідки ворожої атаки, що відбувається на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала Київ ракетами. Ймовірно, вороги вдарили з балістикою. Оскільки крилаті ракети були локаційно втрачені. Росія орієнтовно о 5:57 запустила крилаті ракети повітряного базування з району Ростовської області Росії. Вже перед 7:00 ракети були над українськими областями. Людей закликали перебувати в укриттях. Росія запустила по Україні безпілотники. Через атаку дронів в Київській області працювали сили ППО. Фахівці DeepState заявили, що Росія змогла просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав, що Росія не має сил для великого наступу на Запоріжжя, але може поширювати паніку через воєнкорів.
У Києві пролунала серія вибухів
Були пуски ракет з Ту-95МС
У Києві працювала ППО
Де просуваються росіяни
Чи готує Росія великий наступ на Запоріжжя
Росія атакувала Київ ракетами. Ймовірно, вороги вдарили з балістикою. Оскільки крилаті ракети були локаційно втрачені.
Росія орієнтовно о 5:57 запустила крилаті ракети повітряного базування з району Ростовської області Росії.
Вже перед 7:00 ракети були над українськими областями. Людей закликали перебувати в укриттях.
Росія запустила по Україні безпілотники. Через атаку дронів в Київській області працювали сили ППО.
Фахівці DeepState заявили, що Росія змогла просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав, що Росія не має сил для великого наступу на Запоріжжя, але може поширювати паніку через воєнкорів.